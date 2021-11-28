Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü dolu sözler

Set sonunda Erdal Özyağcılar'la selfie'sini Instagram'dan paylaşan Aslıhan Karalar, "Beraber çalışmak çok güzel, çok kıymetliydi" diye yazdı. Özyağcılar ise, "Aslıhan'cım. Benim içinde öyle... Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti" karşılığını verdi.

Olaylı bir şekilde boşandığı eşini affetti: Minik kuş geri döndü Snob Magazin - Magazin Haberleri Haberi Kaydet