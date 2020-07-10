Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
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Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni dizisi Kimsesizler için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, yıllardır uzun olarak kullandığı saçını ve sakalını kestirdi.

10.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 08:40

Geçtiğimiz yıl Behzat Ç.'nin Blu TV'de yayınlanan yeni versiyonuyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, imaj değiştirdi.

SAÇINI VE SAKALINI KESTİRDİ

Sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Med Yapım tarafından hayata geçirilecek 'Kimsesizler' adlı yeni dizi için saçını ve sakalını kestirdi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstleneceği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı, kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün'ün yer aldığı Kimsesizler dizisi yeni sezonda FOX TV'de yayınlanacak.

İşte Beşikçioğlu'nun yeni imajı:

Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kesitrdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Haber Yorumları (1)
BEHZAT Ç.: Amirimmmm
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