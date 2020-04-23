Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
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Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa, Habertürk, Güncel, Haber

Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisinde kullanacak aşı için yarın hayvan üzerinde deneylere başlanacağını duyurmasının ardından bir haber kanalının canlı yayınına konuk oldu. Ovalı, yayında "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yönelik "Ben hiçbir şekilde kendimin hatalı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

23.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:32

Dornaz Alfa isimli ilacın koronavirüsü tedavisinde kullanılabileceği şeklindeki açıklamaları ile tıp dünyasında eleştiri konusu olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Habertürk yayınında eleştirilere yanıt verdi.

Ekibiyle birlikte koronavirüs aşısı ve ilacı için laboratuvar çalışmaları yürüten ve Dornaz Alfa açıklaması nedeniyle çokça eleştiri alan Ovalı, "Ben hiçbir şekilde kendimin hatalı olduğunu düşünmüyorum. Çok etkili olduğunu düşündüğümüz bir tedaviyle ilgili karşı karşıyaydık. Yanılabilirim o yüzden diyorum ki test edelim. Ben şimdi bunu bakanlığa yazsam ben 1 ay daha bekletse günlük hasta sayısını, günlük ölüm sayılarını biliyoruz. Ben bu insanların bir kısmının hayatını kurtarabileceksem başka ne yapabilirim." dedi.

"YAPTIĞIM DÜZELTMEDEN UTANIYORUM"

Dornaz Alfa açıklamasıyla ilgili de eleştirilere yanıt veren Ocalı, "İlaç bulduk demedim. Yaptığım düzeltmeden beni anlamayan bilim insanları adına çok utanıyorum. Onu okuyan bilim insanlarının anlamamasından utanıyorum. Dornaz Alfa ismini bilerek kullandım. Biz çünkü marka ismi kullanmamaya çalışırız. Farmakolojik ismi kullanırız. Bilim insanlarının anlamış olması gerekir. Biz Dornaz Alfa ilacı test edilsin dedik. Konu nereden nereye geldi." ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi

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