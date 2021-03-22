Erciyes yolunda ağaçlandırma çalışmaları başladı
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Erciyes yolunda ağaçlandırma çalışmaları başladı

22.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:20
Erciyes yolunda ağaçlandırma çalışmaları başladı

Develi Belediyesi tarafından, Develi-Erciyes arasında bulunan yolun ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Develi Belediyesi tarafından, Develi-Erciyes arasında bulunan yolun ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Develi-Erciyes arasındaki yolda ağaçlandırma çalışmaları için Orman İşletme ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün de projeye destek verdiğini ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Söz verdiğimiz projelerimizden birisi olan Erciyes yolu ağaçlandırma çalışmamızın ilk etap kısmını tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 1.500 uzun çam fidanı dikerek Develimize girerken hoş bir görüntü oluşturacak olan çalışmamızın Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Cabbar, "Develimizi daha da güzelleştirecek olan ağaçlandırma çalışmalarımız program dahilinde devam ettireceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Erciyes yolunda ağaçlandırma çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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