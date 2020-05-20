Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
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Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı

Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandı. Devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliği test edilecek.

Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
20.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:01

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) hayvanlar üzerinde yeni tip koronavirüs aşısı denemelerine başlandığı bildirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

15 MAYIS'TA BAŞLADI

Açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı ifade edilerek, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği kaydedildi.

DENEMELER AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK

Kovid-19'a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

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