Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
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Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı

İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR - Haberler | Yerel

- Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından Van'ın Erciş ilçesindeki yaya ve okul geçitlerinde de hazırlıklar başladı.

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- Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından Van'ın Erciş ilçesindeki yaya ve okul geçitlerinde de hazırlıklar başladı.

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması gerçekleştirilecek. Uygulamanın başlamasına 1 gün kala Van'ın Erciş ilçesinde de hummalı çalışmalar devam ediyor. Erciş Belediyesi ekipleri tarafından hafta sonu başlayan çalışmalar kapsamında ilçedeki yaya ve okul geçitlerindeki çizgiler tamamen beyaza boyandı. 30 Mart 2021 Salı günü Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katılacağı etkinlikle yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla; ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit sembolik olarak kırmızıya boyanacak ve "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla "Yaya Önceliği" vurgusu yapılacak.

Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
Erciş'teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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