Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi

VAN Erciş'teki sivil toplum kuruluşları, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Erciş'teki sivil toplum kuruluşlarınca da kınama açıklaması yapıldı. Tepki açıklamasına Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Kahveciler ve Berberler Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı katıldı. Açıklamayı Erciş TSO Başkanı İzzet Yağar yaptı. Yağar, Gara bölgesinde şehit edilenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı dileyerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL