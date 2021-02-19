Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi

19.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:03
Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi

VAN Erciş'teki sivil toplum kuruluşları, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

VAN Erciş'teki sivil toplum kuruluşları, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. 

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Erciş'teki sivil toplum kuruluşlarınca da kınama açıklaması yapıldı. Tepki açıklamasına Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Kahveciler ve Berberler Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı katıldı. Açıklamayı Erciş TSO Başkanı İzzet Yağar yaptı. Yağar, Gara bölgesinde şehit edilenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı dileyerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi. 


Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi
Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özge Özder Prens Harry
Spor Arda Turan Fatih Terim Osman Özköylü Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 16:03:37. #1.14#
title