Kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar sahile koştu

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar sahile koştu

VAN Sokağa Çıkma Kısıtlamasının kaldırılmasından Sonra Van'ın Ercişliler Sahile Koştu

Van'ın Erciş İlçesinde Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte insanlar sahillere piknik yerlerine koştular uzun bir aradan sonra tatil gününü ve havanın güzel olmasını fırsat bilen insanlar sahillere ve piknik yapabileceklere yerlere giderek ve sosyal mesafeyi koruyarak hem tatilin hem de güzel havanın keyfini çıkardılar. bu arada sahilde ve piknik yerlerinde polis ekipleri insanların sosyal mesafe maske ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ilçe genelinde Erciş kaymakaMI ve belediye başkan vekili Dr Nuri Mehmetbeyoğlu kahve ve lokantalarda denetimlerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR