Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
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Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş Belediyesi görevlileri, hayvan koruma gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanları için farklı alanlara su ve yem bıraktı.

Van'ın Erciş Belediyesi görevlileri, hayvan koruma gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanları için farklı alanlara su ve yem bıraktı.

Erciş Belediyesi görevlileri ve hayvan koruma gönüllüleri tarafından sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için farklı alanlara mama, yem ve su bırakıldı. Erciş belediyesi veteriner hekimlerince yavru köpeklere iç ve dış parazit aşıları yapılarak, vitamin ve antibiyotik takviyeleri yapıldı. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, ayrıca vatandaşlardan evlerin önlerine kaplar içerisinde su bırakılmasını istediler. Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, her gün rutin olarak hayvanlara mama ve su bıraktıklarını ifade ederek, "Bugün de hayvan severlerle beraber sokak hayvanlarına mama ve su bıraktık. Belediyemizin imkanları dahilinde hasta hayvanların tedavisini yapıyor, operasyon gerektiren hayvanları ise Van Büyükşehir Belediyesine göndererek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavisini yaptırıyoruz. Bunun yanında hayvanların iç ve dış parazit aşılamasını yapıp, hasta hayvanlara antibiyotik veriyoruz" dedi. - VAN

Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için alanlara mama ve su bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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