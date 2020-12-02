Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı

02.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:07

- Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelindeki 24 bin aileye toplamda 32 bin 400 ton kömür yardımı yapıldı.

- Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelindeki 24 bin aileye toplamda 32 bin 400 ton kömür yardımı yapıldı.

Erciş ilçesinde kış mevsimi öncesi ailelere kömür yardımı yapıldı. Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımda, vakfa kayıtlı 24 bin ailenin kömür ihtiyacı giderildi. Erciş Kaymakamlığı, 2020 yılında kış mevsimi öncesi aile başı 1 ton 350 kilogram olmak üzere toplamda 32 bin 400 ton kömür dağıtımının yapıldığını duyurdu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
'Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü'
"Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü"

Yardımlardan oldukça memnun kalan vatandaşlar ise kömürlerin kalorisinin yüksek olduğunu ifade ettiler. Kömür yardımından yararlanan Mehmet Kartal isimli vatandaş, "Bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tam da vatandaşın ekonomik sıkıntılar çektiği pandemi dönemimde böyle bir yardımın yapılması bizleri çok mutlu etti. Allah devletimizi var etsin, Allah hiç kimseyi devletsiz ve sahipsiz bırakmasın" şeklinde konuştu.

Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı
Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı
Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı
Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı
Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

İlgili Haberler

Kuşadası Belediyesi 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtıyor
Kuşadası Belediyesi 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtıyor
Çelikhan'da 1320 aileye 1320 ton kömür dağıtıldı
Çelikhan'da 1320 aileye 1320 ton kömür dağıtıldı
Edirne'de ailelere kömür yardımı yapıldı
Edirne'de ailelere kömür yardımı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Beyonce Enes Batur Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Ali Palabıyık Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:07:27. #1.14#
title