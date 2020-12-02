Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı

- Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelindeki 24 bin aileye toplamda 32 bin 400 ton kömür yardımı yapıldı.

- Erciş'te 24 bin aileye 32 bin ton kömür yardımı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelindeki 24 bin aileye toplamda 32 bin 400 ton kömür yardımı yapıldı.

Erciş ilçesinde kış mevsimi öncesi ailelere kömür yardımı yapıldı. Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımda, vakfa kayıtlı 24 bin ailenin kömür ihtiyacı giderildi. Erciş Kaymakamlığı, 2020 yılında kış mevsimi öncesi aile başı 1 ton 350 kilogram olmak üzere toplamda 32 bin 400 ton kömür dağıtımının yapıldığını duyurdu.

Yardımlardan oldukça memnun kalan vatandaşlar ise kömürlerin kalorisinin yüksek olduğunu ifade ettiler. Kömür yardımından yararlanan Mehmet Kartal isimli vatandaş, "Bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tam da vatandaşın ekonomik sıkıntılar çektiği pandemi dönemimde böyle bir yardımın yapılması bizleri çok mutlu etti. Allah devletimizi var etsin, Allah hiç kimseyi devletsiz ve sahipsiz bırakmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR