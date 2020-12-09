Erciş'e yılın ilk karı yağdı
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Erciş'e yılın ilk karı yağdı

09.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:57
Erciş'e yılın ilk karı yağdı

VAN'ın Erciş ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü.

VAN'ın Erciş ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü. Yılın ilk karı vatandaşları sevindirdi.

Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinde günün erken saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Önceki yıllarda yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede beklenen kar, vatandaşları sevindirdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15, ilçe merkezinde ise 5 santimetreye ulaşırken, soğuk havaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, ilçenin işlek caddesi olan Van Yolu caddesinde gezerek karın keyfini çıkardı.


Erciş'e yılın ilk karı yağdı
Erciş'e yılın ilk karı yağdı
Erciş'e yılın ilk karı yağdı
Erciş'e yılın ilk karı yağdı
Erciş'e yılın ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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