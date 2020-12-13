Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

13.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:13
Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Van'ın Erciş Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Van'ın Erciş Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme işlemlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafeterya gibi mekanların kısıtlamaya tabi tutulması ve sokağa çıkma kısıtlamasının da hayata geçirilmesiyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını rutin olarak sürdüren Erciş Belediyesi, birçok beslenme noktasına sokak hayvanları için mama ve su bırakarak yiyecek desteğinde bulundu.

Erciş Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara düzenli olarak yem bıraktığını belirten Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz. Onlarında bizim gibi yaşama hakları var. Bizde elimizden geldiğince mama ve su desteğinde bulunmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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