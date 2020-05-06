- Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı

- Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde korona virüsü hastaları için tahsis edilen en büyük hastane, vaka sayısının azalması ve hastaların iyileşmesi üzerine kapatıldı.

- Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde korona virüsü hastaları için tahsis edilen en büyük hastane, vaka sayısının azalması ve hastaların iyileşmesi üzerine kapatıldı.

İlk korona virüs vakasının 6 Mart'ta görüldüğü Erbil kentinde vaka sayısının 209'a ulaşmasının ardından korona virüsü hastaları için tahsis edilen ve kentin en büyük hastanesi olan Rızgari Hastanesi, hastalarının taburcu olmalarının ardından kapatıldı. Rızgari Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Başkanı Doktor Deşti Abbas Bustani, 200 yataklı hastanenin 5 Nisan'da korona virüsü vakaları için tahsis edildiğini ifade ederek, virüs taşıyan toplam 91 kişinin bu hastaneye yatırıldığını söyledi. Hastanede tedavi edilen 91 kişiden 89'unun sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu söyleyen Bustani, "5 Mayıs'a kadar 89 hasta taburcu oldu geriye kalan ve durumları ağır olan 2 hastayı başka bir hastaneye transfer ederek burayı kapatmaya karar verdik" dedi.

Hastanede yatan korona hastalarının durumlarının çok ağır olmadığını ve hastalar için solunum cihazı kullanmadıklarını bildiren Bustani, "Erbil'de 178 vakadan 1 kişi hayatını kaybetti. IKBY'de ise toplam 387 vakadan 340'ı iyileşirken 5 kişi hayatını kaybetti. Toplam 38 hasta ise hala sağlık gözetim altında tedavileri devam ediyor" dedi.

Hastanenin kapatılmasının Erbil'de korona virüsünün sona erdiği anlamına gelmediğini kaydeden Bustani, "Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına göre, en son virüs vakasından 2 hafta sonra herhangi vaka görülmezse korona virüsün son bulduğu anlamına geliyor. Erbil merkezinde yeni vakalar yok ama çevresinde hala zaman zaman bazı vakalar görülüyor" ifadelerini kullandı.

Erbil Rızgari Hastanesi Müdürü Botan Abdulkadir ise korona virüsü salgınından sonra kapatılan hastanenin dezenfekte çalışmaları sonrası normal çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

IKBY'de korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: İHA