Erbil'de Gündem Sıcak

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan Kerkük'te yapılması planlanan referandum öncesi bölgeye giderek, son gelişmeleri yerinde gördü.



Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan ve Anda Vefa Derneği Başkanı Okan Dursun, Irak'ın Erbil kentine çalışma ziyaretinde bulundu. Yavuzaslan ve Dursun, başta Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve meslektaşları ile bir araya geldi. Kerkük'te 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan referandum öncesi Irak Türkmen Cephesi'nin toplantısına da katılan Yavuzaslan ve Dursun, bölgedeki gelişmeleri de Türkiye'deki televizyonlara aktardı. - BARTIN