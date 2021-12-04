Erbaş: Diyanet'in gündelik tartışmaların içine çekilmesi yanlıştır

ANKARA (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gündelik tartışmaların içine çekilmesi, son derece yanlıştır, son derece üzücüdür. Din ve diyanet konularında yazan, konuşan ve paylaşım yapan herkesin bu konuda çok daha hassas olması gerekmektedir. Yalan yanlış bilgilerle bu güzide kurumu ve onun mensuplarını karalamak, itibar suikastı yapmak, bir eleştiri değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonunda '40'ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatlarında yürütülen hizmetlere dair istişareler, sorun ve çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantının açılışına Erbaş'ın yanında Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gündelik tartışmaların içine çekilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatmak vazifesiyle kurulmuş anayasal bir teşkilattır. İslam'ın ilkelerini anlatmak bizim anayasal sorumluluğumuzdur. Bu alanda her türlü farklı görüş ve düşüncenin üzerinde kuşatıcı bir yaklaşımla çalışmak en temel hassasiyetimizdir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gündelik tartışmaların içine çekilmesi, son derece yanlıştır, son derece üzücüdür. Din ve diyanet konularında yazan, konuşan ve paylaşım yapan herkesin bu konuda çok daha hassas olması gerekmektedir. Elbette bizler eleştiriyi daha iyi işler yapmak adına bir imkan olarak kabul ediyoruz. Ancak yalan yanlış bilgilerle bu güzide kurumu ve onun mensuplarını karalamak, itibar suikastı yapmak, bir eleştiri değildir. Bunu bir eleştiri olarak kabul etmek zor" diye konuştu.