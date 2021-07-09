Epic Games, toplam fiyatı 49 TL olan 2 oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlarını hesabınıza eklemeyi unutmayın!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Bridge Constructor: The Walking Dead ve Ironcast oldu. Toplam satış fiyatı 49 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Bridge Constructor: The Walking Dead, Bridge Constructor™'ın efsanevi ve zorlayıcı bulmaca oyun tarzı ile AMC'nin The Walking Dead'inin kıyamet sonrası yaşayan ölüler evrenini bir araya getiriyor.

Yürüyen ölü sürüleri ve saldırgan insanlar karşısında yaşam mücadelesi veren bir gruba katıl. Kasvetli ortamlarda ve harabeye dönmüş binaların arasında köprüler ve başka yapılar inşa et. Daryl, Michonne ve Eugene gibi hayranların en sevdiği karakterlerle birlik ol ve dizinin ikonik araçları için güvenli geçitler yarat.

Aylakları ölümcül tuzaklara çekip felaketzedeleri güvenli bölgelere taşırken oynatılabilen seviye nesnelerini, patlayıcıları ve yemleri kendi avantajına kullan. Aylaklar yer çekiminin gücüne kurban giderken fizik temelli çılgınlığın ve karakter animasyonlarının keyfini çıkar.

Ironcast

Candy Crush tarzı bir oyun yapısına sahip olan Ironcast, H.G. Wells ve Jules Verne gibi Victoria dönemi bilim kurgu yazarlarından ilham alan, şapka ve başlık giyen seçkin kadın ve erkeklerin devasa yürüyen savaş makinelerini kontrol ederek İngiliz İmparatorluğu'nun düşmanlarını yerle bir ettiği heyecan verici bir alternatif bir tarihte geçiyor! 1880'lerin Victoria Dönemi İngilteresi'ni savunmak için Ironcast adı verilen 7 metrelik yürüyen aracı kontrol et ve düşman Ironcast'in işgalci gücüne karşı koy.

Savaşlar, Ironcast'in çeşitli silahlarını ve sistemlerini çalıştıran kaynak düğümlerini üreterek yapılır. Bu düğümleri nasıl harcayacağını seçmelisin; düşmanlarını zayıflatıp imha etmek için saldırı amaçlı ya da yaklaşan yoğun silahlı saldırıdan şüpheleniliyorsa savunma amaçlı kullanabilirsin.

15.07.2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz olarak sahip olamazsınız. Oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros