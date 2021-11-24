Epic Games, Rock Band geliştiricisi olan stüdyoyu satın aldı

Harmonix bir SSS bölümünde Rock Band 4 için mevcut indirilebilir içerik planlarına 2021'i tamamlarken ve gelecek yıla girerken birçok harika parça geliyor ve seçim çerçevesi müzik oyunu için Rivals çok oyunculu sezonlarına devam edeceğini söyledi.

Fuser etkinliklerinin de yakın gelecekte de devam edeceğini belirten Harmonix, Epic Games'e taşınmasının oyunlarının Steam ve konsoldaki kullanılabilirliğini etkilemesinin beklenmediği söyledi.

Rock Band Stüdyosu, "Benzersiz müzikal oyun deneyimleri markamızı Metaverse'e getirirken beklentileri bir kez daha zorlamak için Epic Games ile birlikte çalışacağız." Sözlerine yer verdi. Harmonix ve Fortnite daha önce Ariana Grande, Travis Scott ve Marshmello'nun yer aldığı müzikal etkinliklere ve sanal konserlere ev sahipliği yaptığı için Epic Games'in bu Metaverse dünyası için iyi olacağı düşünülmektedir.

Epic Games, Soundwave serisinin piyasaya sürülmesiyle bu sonbaharın başlarında Fortnite içi müzik deneyimlerine daha küresel bir yaklaşım benimsedi. Bu müzikal etkinlikler serisinde, her gösterinin kendi interaktif oyun içi deneyiminde yer aldığı dünyanın dört bir yanından sanatçılar yer aldı ve Mısırlı müzisyen Mohamed Hamaki, Avustralyalı şarkıcı-söz yazarı Tones And I, Brezilyalı rapçi Emicida, Japon pop sanatçısı Gen Hoshino ve Fransız şarkıcı Aya Nakamura'yı öne çıkardı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet