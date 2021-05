Epic Games, NBA 2K21'i ücretsiz olarak sundu! Epic Games'in yeni gelecek ücretsiz oyunları belli oldu mu?

Epic Games oyunseverler için sık sık ücretsiz oyunlar veriyor. Epic'in, her hafta gizemli bir şekilde verdiği ücretsiz oyunun bu haftaki sürpriz oyunu NBA 2K21 oldu. Dün duyurulan habere göre Epic Games Store üzerinde 419 TL'lik satış fiyatıyla listelenen NBA 2K21'i artık ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki, Epic Games'in yeni haftada gelecek ücretsiz oyunları belli oldu mu? İşte detaylar!

Steam'in en büyük rakip oyun platformlarından birisi olan Epic Games, GTA 5'i ücretsiz olarak vermesinin ardından, uzun süre küçük çaplı oyunları ücretsiz olarak sunmuştu. Bu durum Epic Games kullanıcıları tarafından oldukça eleştirildi. Bunun üzerine Epic, dün sürpriz bir şekilde 419 TL satış fiyatıyla platformunda listediği NBA 2K21'i haftanın ücretsiz oyunu olarak kullanıcılarına sundu.

Epic Games'in bu denli büyük bir oyun vermesi ise bir yandan olumlu bir etki bırakırken bir yandan da olumsuz etki bıraktı. Oyunu ücretli olarak satın alan kullanıcılar oyunun neden ücretsiz bir şekilde verildiğini sorguluyorlar.

Epic Games'in, bu şaşırtıcı hareketinin ardından oyunseverler şimdiden yeni haftanın ücretsiz oyunlarını merak etmeye başladı. Peki, yeni haftanın ücretsiz oyunları belli oldu mu?

Bunun cevabı, hayır. Epic Games haftanın ücretsiz oyununu dün açıkladığı için, yeni haftanın oyununa yönelik henüz bir duyuru yapmadı. Ancak, oyunseverler yeni haftanın gizemli oyununun tatmin edici olacağını düşünüyorlar.

NBA 2K21 HAKKINDA

NBA 2K21, dünyaca ünlü, çok satan NBA 2K serisinin son çıkan oyunudur. Sınıfının en iyisi oynanış, rekabetçi ve çevrimiçi topluluk özellikleri, derin ve çeşitli oyun modları üzerinde yapılan heyecan verici geliştirmeler ile NBA 2K21, "Everything is Game" konseptiyle NBA basketbolunun ve kültürünün her yönünü benzersiz bir şekilde sunuyor.