Epic Games, Fall Guys Ultimate Knockout geliştiricisi Mediatonic'i satın aldı

Epic Games, Fall Guys: Ultimate Knockout geliştiricisi Mediatonic'in ana şirketi Tonic Games Group'u satın aldığını duyurdu. Tonic Games Group ayrıca The Irregular Corporation ve Fortitude Games'i de içeriyor.

Mediatonic, satın alım ile ilgili olarak bazı merak edilen soruları yanıtladı.

Oynaması ücretsiz olacak mı? "Şu anda duyurulacak bir şey yok" yanıtı verildi.

Neden Epic Games'i seçtiniz? Mediatonic, Epic Games ile birçok ortak yönlerinin olduğunu ve aynı hedeflerin çoğunu paylaştıklarını belirttiler.

Fall Guys: Ultimate Knockout Steam'den oynanabilir olacak mı? Steam ve PlayStation'dan satın alınabilir olmaya devam edecek. Oyuna bu platformlarda sahipseniz, oyunu oradan da oynamaya devam edebilirsiniz ve gelecekte güncellemeleri alacaksınız. Ayrıca Fall Guys'ı Nintendo Switch ve Xbox'a getirmeyi planlıyoruz.

Fortnite ve Rocket League halihazırda Fall Guys'a getirmek istediğimiz birçok özelliğe sahip: hesap sistemleri, çapraz oyun, takım vs takım modları vb. Bu özelliklerden daha fazlasını Fall Guys'a da getirmek için çok çalışacağız!

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Kaynak: Playerbros