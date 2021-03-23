Epic Games, büyük para ödüllü FNCS All-Star Showdown'ı duyurdu
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Epic Games, büyük para ödüllü FNCS All-Star Showdown'ı duyurdu

23.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:12
Epic Games, büyük para ödüllü FNCS All-Star Showdown'ı duyurdu

Epic Games, Fortnite Bölüm 2 Sezon 5'in bitiminin sonrasında FNCS All-Star Showdown'ı oyunseverlerle paylaşarak kullanıcıları büyük merak ve heyecan içerisinde bıraktı.

FNCS All-Star Showdown aynı zamanda senenin ilk Invitational turnuvası olarakda hafızalara kazınıyor. Turnuva, Fortnite oyununun en ihtişamlılarına 3 milyon dolarlık bir ödül sunarak turnuvanın değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Epic Games her ne kadar All-Star Showdown hakkında bilgi vermiş olsa da etkinliğin detaylarına dair herhangi bir bilgi sızmamıştı.

Turnuvanın başlama tarihi ise 23-26 Haziran tarihlerinde olacak ve bu heyecanlı turnuva sadece davetlilerin katılım gösterebileceği bir turnuva olarak yerini alacak. Oyunseverleri heyecanlandıran ve merakta bırakan bu özel turnuva özellikle ortaya koyduğu 3 milyon dolarlık ödülle katılımcıların da ilgisini bir hayli çekmiş durumda.

Davetle girecek oyuncuların belirlenme şekli ise Fortnite Bölüm 2 Sezon 5'te veya Sezon 6'daki oyun sıralamaları şeklinde olacak. Bunun yanı sıra oyuncuların bu süreçte oyuna kimler ile girdiğinin de bir değeri var çünkü turnuvaya da aynı takımları davet edebilecekler.

Bu belirlenen turnuva dışında Epic Games'in yeni sezon için belirlediği başka rekabetçi turnuvalarda yapılacağı öne sürülüyor, fakat bu yeni turnuvalara ilişkin bir detay bulunmuyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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