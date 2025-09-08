Ensar Aytekin kimdir? Ensar Aytekin kaç yaşında, nereli?

Programlardaki analizleri ve gündeme dair değerlendirmeleriyle dikkatleri üzerine toplayan Ensar Aytekin hakkında pek çok soru soruluyor. Peki, Ensar Aytekin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Aytekin'in biyografisi ve hayatına dair merak edilen detaylar…

ENSAR AYTEKİN KİMDİR?

Ensar Aytekin, 7 Nisan 1972'de Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Kars Ticaret Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

SİYASİ YAŞAMA ADIMLARI

Genç yaşlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Aytekin, partide farklı görevler üstlendi.

• 2001-2002 yılları arasında CHP Edremit İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı yaptı.

• 2003-2005 döneminde CHP Edremit İlçe Saymanı olarak görev aldı.

• 2005-2007 yıllarında CHP Edremit İlçe Sekreteri olarak çalıştı.

• 2012-2015 yılları arasında CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

• 2013-2016 döneminde ise CHP Parti Okulu'nda eğitmenlik yaptı.

MİLLETVEKİLLİĞİ VE PARTİ GÖREVLERİ

Aytekin, 2015 Haziran seçimlerinde CHP Balıkesir 6. sıra milletvekili adayı, aynı yıl Kasım seçimlerinde ise 4. sıra milletvekili adayı oldu. 2018'den itibaren Parti Okulu Türkiye Koordinatörlüğü ve Parti İçi Eğitim Birimi üyeliğini üstlendi.

27. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçilen Ensar Aytekin, bu süreçte TBMM İçişleri Komisyonu üyeliği görevinde bulundu. 28. Dönemde yeniden Balıkesir Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği görevini üstlendi. 38. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilen Aytekin, yapılan toplantılar sonucunda Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ÖZEL YAŞAMI

Ensar Aytekin evli ve iki çocuk babasıdır.