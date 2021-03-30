Enlisted açık betası 8 Nisan'da başlıyor!
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Enlisted açık betası 8 Nisan'da başlıyor!

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Enlisted açık betası 8 Nisan'da başlıyor!

İkinci Dünya Savaşı temalı online FPS oyunu Enlisted'in açık betasının 8 Nisan'da PlayStation 5, Xbox Series ve PC üzerinden başlayacağı duyuruldu.

Yayıncı Gaijin Entertainment ve geliştirici Darkflow Software, İkinci Dünya Savaşı temalı online FPS oyunu Enlisted'in 8 Nisan'da PlayStation 5, Xbox Series ve PC için geleceğini açıkladı.

ENLISTED KAPALI BETA BAŞLANGIÇ TARİHİ

Enlisted şu an ücretsiz kapalı betada bulunuyor. Kapalı betaya oyuncularının erişimi için sunulan paketler 8 Nisan tarihinde satıştan kaldırılacak. Paketlere dahil tüm içerikler ise satın alan kullanıcılara özel kalacak.

Açık beta beraberinde yeni bir meta, yeni görevler, araçlar ve silahlar getirecek. Oyuna tarihsel açıdan daha doğru savaş makineleri eklenecek. Bunlardan bazıları şu şekilde; US P-38J savaş uçağı, Soviet RM-50 piyade havanı ve Alman Pz.Kpfw. IV Ausf. H. tankı. Oyun içinde ayrıca yeni güncellemeler, içerikler ve senaryolar yayınlanması planlanıyor.

Kapalı beta döneminde oyuncuların geri bildirimlerini göze alarak oyunda yüzlerce düzenleme yapıldı. Gelişmiş asker yapay zekası, silah ve araçlarda dengelemeler ve çeşitli sınıflardaki maksimum asker sayısını ayarlayabilme gibi özellikler dahil olacak. Ayrıca seviye atlama sistemiyle ilgili de çeşitli düzenlemeler geliyor.

Enlisted açık betası 8 Nisan'da başlıyor!

ENLISTED AÇIK BETA DUYURU FRAGMANI

Bir Xbox Series X/ S lansman başlığı ve zamanlanmış olan Enlisted, konsola özel olacak oyunlardan.Enlisted, Darkflow Software tarafından geliştirilen ve Gaijin Entertainment tarafından yayınlanan, 2.Dünya Savaşı savaşlarını yeniden yapılandıran, manga tabanlı çok oyunculu bir çevrimiçi oyun nişancı oyunu açık beta duyuru fragmanıyla da beğenildi.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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