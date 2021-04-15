Enjin Coin Yorum (15 Nisan): Enjin (ENJ) Fiyat Analizi! Enjin Coin Ne Zaman Yükselir?

Enjin Coin Yorum: Enjin coin fiyatı yükselen kanalı kırarak 3,5 dolara yakın bir sonraki hedefe doğru yükseldi. Fiyat, 20 günlük MA'nın üzerinde sıçradı ve güçlü bir yükseliş ivmesi ile güçlü bir şekilde Kuzey'e doğru ilerledi.

Fiyatın yükselmesi için işlem hacminin biraz artması gerekiyor. Yazım sırasında, ENJ fiyatı son 24 saatte % 6.16 artışla 3.12 $ 'dır. RSI yükseliyor ve şu anda nötr olan MACD, yakında bir satın alma sinyali tahmin edebilir.

4 saatlik grafik verilerine göre ENJ 3 dolarlık psikolojik direnç noktasını aşarken bir boğa bayrağı formasyonu oluşturdu. Bu kritik direnç kanalının üzerindeki bir kırılma, ENJ Coin fiyatının 4.36 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini geliştirmesini sağlayabilir. Bu senaryoda ENJ boğalarının aşması gereken kritik direnç seviyeleri 3.57 dolar ve 4 dolar olarak değerlendirilebilir. IOMAP göstergesi 2.98 dolar ila 3.15 dolar arasında önemli bir direnç alanına dikkat çekiyor. Bu alanın boğalar tarafından güçlü bir momentumla aşılması yükseliş senaryosuna önemli katkı sağlayabilir. ENJ Coin haberimizin hazırlandığı sırada 2.5 milyar dolarlık piyasa değeri ile 3.09 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Teknik özellikler

Direnç seviyeleri 3,32 dolar.

Destek seviyeleri 2.94 $ 'dır.

Göstergeler güçlü bir satın alma sinyaline işaret ediyor