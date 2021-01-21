Engincan Ural'ın kıyafete harcadığı para şaşırttı
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Engincan Ural'ın kıyafete harcadığı para şaşırttı

21.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:49
Engincan Ural'ın kıyafete harcadığı para şaşırttı

Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ural'ın kıyafete harcadığı para şaşırttı

Tek başına alışverişe çıkan Engincan Ural, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Farklı imajı ve şık giyim tarzı ile her zaman meraklı bakışlarına üzerine toplayan Ural, uzun süre mağazaları dolaşıp 2021 yılı yeni sezon ürünleri inceledi.& ;

KIYAFETE SERVET HARCIYOR

Son yıllarda ilginç giyim tarzıyla dikkat çeken Engincan Ural'ın kıyafet masrafının ayda 20-25 bin lira arasında olduğu iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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