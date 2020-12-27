Engin Öztürk'un hafta sonu hazırlığı
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Engin Öztürk'un hafta sonu hazırlığı

27.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:19
Engin Öztürk'un hafta sonu hazırlığı

Hafta sonu kısıtlaması öncesinde mutfak alışverişi yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere "Burada ne işiniz var? Zekeriyaköy'e siz gelmeyin diye taşındık" diye takıldı.

Hafta sonu kısıtlaması öncesinde mutfak alışverişi yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere "Burada ne işiniz var? Zekeriyaköy'e siz gelmeyin diye taşındık" diye takıldı. Rol aldığı dizinin çekimlerine devam eden Öztürk, sorular üzerine "Haftanın 6 günü yoğun şekilde çalışıyoruz, yeni yıla da çalışarak gireceğiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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