Engin Altan Düzyatan, Eşi Neslişah Alkoçlar'a Doğum Günü Hediyesi Olarak 700 Bin Liralık Kolye Aldı

Geçtiğimiz aylarda evliliklerini ikinci çocuklarıyla süsleyen Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar mutluluklarını ikiye katladı.

SERVET DEĞERİNDE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çiftten aşk dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz akşam 30 yaşına basan eşi için kesenin ağzını açtı. Neslişah'a ilk doğumda 600 bin lira değerinde bir tek taş hediye eden Engin Altan Düzyatan magazin kulislerinde konuşulanlara göre, ikinci çocuğunu dünyaya getiren eşine ünlü bir Fransız markasının 700 bin lira değerindeki kolyesini alıp hediye etti.