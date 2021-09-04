Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu
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Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu

Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sefirin Kızı dizisi bittikten sonra "Yolun Açık Olsun" filminde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaşan Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak dizinin adının "Kaçış" olduğu ortaya çıktı. Dizinin ilk sezonunun 8 bölümden oluşması planlanıyor.

Akyürek "Kaçış"ta uluslararası bir oyuncu kadrosuyla kamera karşısına geçecek. Şimdiden merak uyandıran diziyi başarılı yönetmenlerimizden Yağız Alp Akaydın çekecek. "Kaçış"ın senaryosuna ise Ali Doğançay imza atıyor.

Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi. Rol arkadaşlarının kim olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan dizide Engin Akyürek daha önce hiç izlemediğimiz bambaşka bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. (Birsen Altuntaş)

Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu
Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu
Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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