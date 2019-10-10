Engelsiz Filmler Festivali'nin İstanbul ayağı sona erdi

10.10.2019 07:48

Festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, filminde kentsel dönüşüm konusuna değinen Ali Vatansever'e filme başlangıç hikayesi soruldu. Toprak ile insan ilişkisini ve şehirleşmeyle topraktan kopmamızı anlatan bir iş yapmak istediğinden söz eden Vatansever, kentsel dönüşüm herkesi çok ilgilendiren güncel bir mesele olduğu için bu konuya yöneldiğinden bahsetti. Konuşmasının devamında ise "Fikirtepe'ye gittiğimde insanların normalleşmiş sürecini görünce, insanın iç dünyasındaki dönüşümüne yaklaşarak bu hikayeyi ona göre şekillendirdim." dedi.

Söyleşinin devamında ise; "Sesli betimlemeyi deneyimlediniz mi?" sorusuna; filmin sonlarında seyircinin %75'inin görmediği bir sahneyi sesli betimleme ile duyduğunu ve bu durumun kendisini çok iyi hissettirdiğini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Engelsiz Filmler Festivali, 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 16-20 Ekimtarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek.

Dünyaya farklı pencerelerden bakmak isteyenleri salonlarına bekleyen Engelsiz Filmler Festivali, programında yer alan tüm filmleri her sene olduğu gibi sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları seçen festivalde gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları da işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.

TÜM GÖSTERİM VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Engelsiz Filmler Festivali bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Kaynak: Bültenler