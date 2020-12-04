Engellilere tekerlekli sandalye ile kıyafet dağıtıldı

Kilis'e, 51 engelliye manüel tekerlekli sandalye, 5 engelliye akülü araba ile engellilere bin adet kıyafet dağıtıldı.

Kilis'e, 51 engelliye manüel tekerlekli sandalye, 5 engelliye akülü araba ile engellilere bin adet kıyafet dağıtıldı.

Söğütlüdere Göl Restaurantta düzenlenen programda, Vali Yardımcı Fehmi Sinan Niyazi, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel'in katılımlarıyla engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, akülü araba ve çocuklara kıyafet dağıtımı yapıldı. Vali Yardımcısı Niyazi, Belediye Başkanı Ramazan, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Demirel ile protokol üyeleri tarafından 51 engelliye manüel tekerlekli sandalye, 5 engelliye akülü araba ile engellilere bin adet kıyafet dağıtıldı.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, akülü araba ile kıyafetler Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından belirlenen engellilere dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı