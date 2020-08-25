Engellilerden Vali Karadeniz'e ziyaret Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Başkanı Ayşe Gerentepe ve meclis üyeleri, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bilal Cansu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Vali Karadeniz, Türkiye Engelliler Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Gerentepe ve meclis üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek "Engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması, gerekli eğitim ve desteğin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bizler de devletimizin bütün imkanları ile sizlerin yanındayız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA