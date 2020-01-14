Engelli öğrencilerden iç ısıtan konser
BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından 'Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi.
BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından 'Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi. Öğrencilerin başarılı performansı salondaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenledi. Prof. Mim Kemal Öke öncülüğünde gerçekleştirilen konserde öğrencilerin performansı beğeni topladı. Salondaki izleyiciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.