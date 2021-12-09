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Engelli öğrenciler Nevşehir'deki tarihi alanları gezdi

Engelli öğrenciler Nevşehir'deki tarihi alanları gezdi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Nevşehir Kalesi ve tarihi kaya oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Nevşehir Kalesi ve tarihi kaya oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi gezi etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Erkan Akın ve öğretmenleri eşliğinde tarihi alanları gezen öğrencilere, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgi verildi.

Kayaşehir ile ilgili hazırlanan tanıtım filmini de izleyen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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