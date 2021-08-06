Engelli maaşını yangın mağdurlarına bağışlamak için başvurdu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Volkan Öztürk (35), yaşanan orman yangınları mağdurları için 2 bin 22 lira olan engelli maaşını bağışlamak için başvuruda bulundu.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Volkan Öztürk (35), yaşanan orman yangınları mağdurları için 2 bin 22 lira olan engelli maaşını bağışlamak için başvuruda bulundu. Öztürk'ü makamında ağırlayan Kaymakam Hüseyin Çamkerten davranışından dolayı teşekkür edip, paraya almadan adına bağış yapılacağını söyledi.

İmranlı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Volkan Öztürk, Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanan orman yangınlarında hayvanlarını kaybeden vatandaşları görünce yardım etmek istedi. Kaymakamlığa gelen Öztürk, bankadan çektiği engelli maaşı olan 2 bin 22 lirayı bölgedeki mağdurlara göndermek istediğini söyledi. Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine Kaymakam Hüseyin Çamkerten, Öztürk'ü makamında ağırladı. Öztürk, yanında getirdiği parayı Kaymakam Çamkerten'e vermek istedi. Kaymakam Çamkerten, duyarlı yaklaşımından dolayı Öztürk'e teşekkür etti. Parayı kabul etmeyen Kaymakam Çamkerten, Volkan Öztürk adına bölgeye bağış yapılacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras