Engelli Damla, yaptığı portreyi Vali Demirtaş'a hediye etti

Engelli vatandaş Damla Kaya, eğitimine destek olan Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yağlı boya portresini yaparak hediye etti.

Damla Kaya, annesi Ayşe Kaya ve beraberindeki temsilcilerin eşliğinde Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Yüreğir Belediyesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi ve Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Engelliler Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla resim eğitimi alan Damla Kaya, kendisine destek olan Vali Demirtaş'a, yaptığı yağlı boya portresini hediye ederek teşekkür etti.

Damla Kaya'nın kendi emeğiyle yaptığı anlamlı hediyeden dolayı çok mutlu olan Vali Demirtaş, engelli vatandaşlara geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olmaları için daima destek olacaklarını söyledi. Demirtaş, Kaya'ya teşekkür ederek, eğitim hayatında başarılarının devamını diledi. - ADANA

Kaynak: İHA