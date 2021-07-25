Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum" Çocuklar anneye teslim edildi Kağıthane'de engelli çocuğa vuran kişinin babaanne olduğu ortaya çıktı.

Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum"

Çocuklar anneye teslim edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de engelli çocuğa vuran kişinin babaanne olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edileceği öğrenilen babaanne ifadesinde, altını değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa bir tane vurduğunu söyledi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde gece saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğun darp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş ve babaanneleriyle evde kilitli bırakılan çocuklar kurtarılmıştı. Evde bulunan babaanne Semiye A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alınan Semiye A.'nın görüntülerde çocuğa vuran kişi olduğu ortaya çıktı. Semiye A.'nın ifadesinde altını değiştirdiği sırada durmadığı için engelli çocuğa vurduğunu söylediği öğrenildi. Semiye A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, çocuklar ise anneye teslim edildi.

Komşular ise sürekli evden sesler geldiğini ve kavga ettiklerini iddia etti.

Engelli çocuğa vuran babaanne: 'Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum'
Engelli çocuğa vuran babaanne: 'Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum'
Engelli çocuğa vuran babaanne: 'Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum'
Engelli çocuğa vuran babaanne: 'Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu
İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelli çocuğa vuran babaanne: "Altını değiştirirken durmadı, o yüzden bir tane vurdum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 15:48:02. #1.14#

title