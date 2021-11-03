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Engelli aracıyla duraktaki otobüse çarptı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
Engelli aracıyla duraktaki otobüse çarptı

YOZGAT'ta, yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne engelli aracıyla çarpan İbrahim Taşkın (40) yaralandı.

ANKARA (DHA) - YOZGAT'ta, yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne engelli aracıyla çarpan İbrahim Taşkın (40) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli İbrahim Taşkın, üç tekerlekli engelli aracıyla yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Direksiyonla koltuk arasında sıkışan Taşkın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Taşkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Engelli aracıyla duraktaki otobüse çarptı

Engelli aracıyla duraktaki otobüse çarptı

Engelli aracıyla duraktaki otobüse çarptı

Engelli aracıyla duraktaki otobüse çarptı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri
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