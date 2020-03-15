Engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor Engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyorBATMAN'daki Çukuryurt köyündeki çiftçiler, traktörle girilemeyen engebeli arazileri, binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla sürüyor.

Engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

BATMAN'daki Çukuryurt köyündeki çiftçiler, traktörle girilemeyen engebeli arazileri, binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla sürüyor. Dedelerinden kalma geleneğini sürdürdüklerini anlatan Yakup Çelik, "Traktörlerin girmediği dağlık alanlarda atla çift sürüyoruz. Çok zahmetli bir iştir. Hem at yoruluyor, hem de biz yoruluyoruz" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyündeki çiftçiler, bağ budamasının ardından tarlada daha iyi bir verim alabilmeleri için yoğun mesailerine başladı. Köyün engebeli olması nedeniyle birçok çiftçi, tarlasını binlerce yıllık gelenek olan hayvan gücüyle kullanılan sabanla sürüyor. Traktörün giremediği bölgede çiftçiler, gün boyunca atlara bağladığı sabanla tarlalarını sürerken, hem kendileri büyük zorluklar yaşadıkları, hem de atların çok yorulduğunu anlattı. Çiftçiler, tüm zorluklara rağmen atlara bağladığı sabanla günlerce tarla sürerek, geçimlerini sağlıyor.

Hayvan gücüyle tarla sürme dedelerinden öğrendiklerini anlatan çiftçilerden Yakup Çelik, "İş makinelerin ve traktörlerin girmediği dağlık alanlarda atla çift sürüyoruz. Çok zahmetli bir iştir, hem at yoruluyor, hem de insan yoruluyor" dedi.

25 yıldır hayvan gücüyle tarla sürdüğünü ifade eden Süleyman Çelik ise "Traktörlerin girmediği tarlamızı dedelerimizden kalan gelenek olan atlarla sürüyoruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum çok zorlu ve zahmetli bir iştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA