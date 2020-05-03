Enez'de sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sokak hayvanları için su borusundan mama kapları ürettiklerini ve hayvanların düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sokak hayvanları için su borusundan mama kapları ürettiklerini ve hayvanların düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların evde kaldığı dönemde mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.

Belediye ekiplerince su borularından üretilen mama kaplarının ilçe merkezinde ve sahilde belirlenen noktalara konduğunu aktaran Günenç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kaplara her gün mama dökerek hizmet veriyor.

İlçemizde ve sahilde sahipsiz onlarca sokak hayvanı var. Bizler belediye olarak o canlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Onları unutmuyoruz. Hizmetlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA