Enez açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu Altınkum mevkisi açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Durdurulan botta 13'ü çocuk Afganistan ve İran uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.