Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Enes Ünal evli mi?
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Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Enes Ünal evli mi?

Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Enes Ünal evli mi?
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Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Enes Ünal ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Enes Ünal kimdir? Enes Ünal, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Enes Ünal hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Enes Ünal evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mayıs 1997

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: Osmangazi

Boy: 1,85 m

Bonservisi: 7 mEuro

Enes Ünal santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Getafe'de forma giymektedir.

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi.

GETAFE

2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Türkiye U-16, Türkiye U-17, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 millî takımlarında forma giydi ve 37 maçta 33 gol attı.

A millî takımla ilk maçına 31 Mart 2015'te oynanan Lüksemburg maçın 17 yıl 10 ay 21 günlükken çıktı ve 32 dakika oynadı.

6 Ekim 2020'de Getafe'nin internet sitesine yaptığı açıklamada hedefinin EURO 2020'de millî takımda oynamak olduğunu söyledi.

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Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Enes Ünal evli mi? - Haberler
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