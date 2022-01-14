Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi ve ailesinin avukatından açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi ve ailesinin avukatından açıklama

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi ve ailesinin avukatından açıklama
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

MALATYA (AA) Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.

MALATYA (AA) Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ile avukat Ömer Faruk Ceylan açıklamalarda bulundu.

Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.

Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.

AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?

AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?

 Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?

Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title