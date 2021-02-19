Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı
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Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı

19.02.2021 23:36 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:07
Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı

Ünlü YouTuber Enes Batur, yeni şarkısı Ayaz'ın video klibini YouTube kanalından yayınladı. Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verilen klip, kısa sürede izlenme rekoru kırarken, sosyal medyadan binlerce övgü aldı.

YouTube'da içerik üretiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık deneyimlerinde de bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur,yeni şarkısı Ayaz'ın klibini yayınlandı.

KLİP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kendi YouTube kanalından yayınladığı klibin sonunda Batur, Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verdi. Klibin şehitlerimizi anması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken, yorumlar birbiri ardına geldi. Kullanıcılar, "Gerçekten izlerken gözlerim doldu.", "Öyle bir klip ki tüm önyargılarım bitti.", "Çıtayı arşa çıkarmışsın." şeklinde yorumlarda bulundu.

Enes Batur'un izlenme rekoru kıran klibine övgü yağdı

4 SAATTE REKOR İZLENMEYE ULAŞTI

Enes Batur Medya ve WeLog'un yapımcılığını üstlendiği şarkı, yayınlandıktan 4 saat sonra rekor izlenmeye ulaştı. 2.4 milyon kişi tarafından izlenen klip, ünlü YouTuber'ın daha önce çıkardığı şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.

Haber Yorumları (1)
MUSTAFA: beğeni almak için istismar etmedikleri bir o kalmıştı zaten.
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