Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı

05.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:44
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisinden gelen isteği kırmadı. Batur, anne babasını kaybeden takipçisinin kız isteme törenine katılarak, çiftin söz kurdelesini kesti.

Milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisinden gelen istek üzerine kendisini kız isteme töreninde buldu.

O ANLARI HESABINDAN PAYLAŞTI

Instagram üzerinden gelen, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum." mesajı üzerine şaşkınlık yaşayan Batur, takipçisinin isteğini kırmadı. Takım elbisesini giyip, kız isteme törenine katılan fenomen isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı

"HAYATIMIN EN GARİP GÜNÜYDÜ"

Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum alan Enes Batur, paylaşımına "Hayatımın en garip günüydü." notunu düştü. Fenomen isim sık sık sosyal medya hesaplarına hayranlarından gelen mesajları yanıtlıyor.

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı
Haber Yorumları (1)
ASPENDOS: Ülke kimlerin eline düştü be . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço Özcan Deniz Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Rusya Mersin Mahkeme Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 23:02:07. #1.15#
title