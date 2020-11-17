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Enerjinin kahramanları kışa hazır

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:04
Enerjinin kahramanları kışa hazır

UEDAŞ, kış mevsimi öncesi bakım ekiplerini harekete geçirdi.

UEDAŞ, kış mevsimi öncesi bakım ekiplerini harekete geçirdi. Yaz ve pandeminin etkisiyle artan elektrik tüketiminin ardından bakım çalışmalarına hız verildi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 50 bin kilometreyi geçen hat uzunluğu ve 25 binin üzerindeki trafosuyla kesintisiz enerji hizmeti sağlıyor.

Geniş araç filosu ve deneyimli ekipleriyle en zorlu bölgelere bile ulaşan UEDAŞ, kış mevsimi öncesi kırsal bölgelerdeki enerji nakil hatlarına da bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hizmet bölgesindeki kırsal mahalleleri besleyen enerji nakil hatlarına bakım yapılırken, izoleli orta gerilim iletkeni montajı tamamlandı.

5 milyonluk bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemleri sayesinde de tüm şebekeyi uzaktan kontrol ve izleyerek elektrik kesinti sürelerini minimuma indiriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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