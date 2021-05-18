Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
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Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | 3. Sayfa

Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu Afyonkarahisar'da enerji santralinde yangına yoğun alevler nedeniyle henüz müdahale edilemiyor Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki katı yakıtlı enerji santralinde yangın çıktı.

Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu

Afyonkarahisar'da enerji santralinde yangına yoğun alevler nedeniyle henüz müdahale edilemiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki katı yakıtlı enerji santralinde yangın çıktı. Yaklaşık 15 gün önce de büyük bir yangının meydana geldi enerji santralindeki yoğun alevler nedeniyle henüz yangına müdahale edilemediği öğrenildi.

Yangın, Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Bugün saat 16.30 sıralarında tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına aşırı alevler nedeniyle henüz müdahale edilemezken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü. Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangın nedende çalışanların canını zor kurtardığı öğrenildi. Aynı enerji santralinde bundan 15 gün öncede yangın meydana gelmiş ve 4.5 milyon TL'lik 30 bin ton hammadde zarar görmüştü.

Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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