Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor
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Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor

02.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:44

- Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor Siirt'te kış mevsiminde şifa kaynağı olarak bilinen ve korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kurut, alıcısını bekliyor.

- Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor

SİİRT - Siirt'te kış mevsiminde şifa kaynağı olarak bilinen ve korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kurut, alıcısını bekliyor.

Siirt'te satışa sunulan kurut, kendine has tadıyla bir zamanlar en çok tüketilen ürünün başında geliyordu. Kurutun tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten satıcı Hasan Akgül, soğuk geçen kış aylarında hastalıktan korunmak için iyi bir besin kaynağı olduğunu söyledi. Göçebeler tarafından yazın yaylada yapılıp kurutulduktan sonra kışın piyasaya sunulan kurutun alıcılarını beklediğini aktaran Akgül, "Süt ve süt ürünleriyle uğraşıyorum. Havaların soğumasıyla kurut tüketimi hızla başladı. Yaşı 50'den fazla olan vatandaşlarımız kurutu daha çok tüketiyorlar. Şimdi ki nesil fazla tüketmiyor. Özelikle pandemi döneminde bağışıklık sistemine çok iyi geldiği söyleniyor. Bunu tüketen insanın bağışıklık sistemi güçleniyor. Neticede organik bir ürün. Biz buradan şehir dışına da sipariş gönderiyoruz. Aydın, Mersin, Gaziantep, Adana, Ankara, İstanbul'a daha çok metropol illere gönderiyoruz" dedi.

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Yaklaşık 3 ay bozulmadan dayanabilen kurut, piyasada kilosu 25 liradan satılıyor.

Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor
Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor
Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor
Enerji deposu 'kurut' alıcılarını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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