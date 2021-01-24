Endonezya, İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koydu
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Endonezya, İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koydu

24.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:52
Endonezya, İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koydu

Endonezya'nın yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koyduğu bildirildi.

Endonezya'nın yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koyduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik Kurumu (BAKAMLA) Protokol ve Halkla İlişkiler Başkanı Wisnu Pramandita, yaptığı açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankerin, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti.

Pramandita, bölgede transit geçiş ihlali yapan tankerlerde petrol sızıntısı olduğunun ve ekiplerin müdahalesinde de tanker isimlerinin kapatılmaya çalışıldığının tespit edildiğini aktardı.

Pramandita, detaylı soruşturma için tankerlerin Batam bölgesine çekildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları (1)
6543: allah endonezyaya yardım eylesin amin islam ülkeleri arasında nifak koyan alçaklarıda rabbim yerle yeksan eylesin amin
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