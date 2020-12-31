Endonezya'da yeni yıl kutlamaları
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Endonezya'da yeni yıl kutlamaları

31.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:25

Endonezya'nın Bogor kent meydanında toplanan halk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı.

Endonezya'nın Bogor kent meydanında toplanan halk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı. Kutlamalarda aşırı kalabalığı engellemek için yüzlerce polis seferber edildi.

Endonezya'da yeni yıl kutlamaları
Endonezya'da yeni yıl kutlamaları
Endonezya'da yeni yıl kutlamaları
Endonezya'da yeni yıl kutlamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus

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