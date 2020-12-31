Endonezya'da yeni yıl kutlamaları

Endonezya'nın Bogor kent meydanında toplanan halk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı.

Endonezya'nın Bogor kent meydanında toplanan halk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı. Kutlamalarda aşırı kalabalığı engellemek için yüzlerce polis seferber edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus