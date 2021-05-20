Endonezya'da yaya köprüleri Filistin bayrağı renkleri ile aydınlatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da yaya köprüleri Filistin bayrağı renkleri ile aydınlatılıyor

Endonezya'da yaya köprüleri Filistin bayrağı renkleri ile aydınlatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan 10 yaya köprüsü her gün Filistin'e destek amacı ile Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatılıyor.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan 10 yaya köprüsü her gün Filistin'e destek amacı ile Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın birçok ülkesi Filistin'e desteğini göstermek amacı ile tarihi ve kültürel mekanlarını Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatıyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan 10 yaya köprüsü her gün yerel saatle 17.00'dan itibaren Filistin'e destek amacı ile Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatılıyor. Jakarta Otoyol Servisi Başkanı Hari Nugroho, Filistin halkıyla dayanışma mesajı olarak Filistin bayrağının renklerinin köprülere yansıtıldığını ifade ederek, yapılan aydınlatma ile Filistin halkının şu anda çektiği sıkıntılara dikkat çekilmesinin amaçlandığını aktardı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu : (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu : (2)
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Abdullah Gül Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Cansu Dere Hülya Avşar Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ersun Yanal Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endonezya'da yaya köprüleri Filistin bayrağı renkleri ile aydınlatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:29:24. #1.15#

title