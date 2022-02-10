Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

AA, Dwi Ari Prastyanto - Güncel
 - Güncelleme:

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Açıklamanın ardından Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Minangkabau Caddesi'nde bulunan oksijen tüpü satış ve dolum tesislerinde hareketlilik yaşandı. Başkentteki bir oksijen tüpü deposu sahibi, normalde günlük 5 ila 10 oksijen tüpü sattıklarını ancak artan vakalarla birlikte bu sayının 15 ila 20 tanka yükseldiğini, fiyatların ise hala normal seyrinde devam ettiğini belirtti.

Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

AA / Dwi Ari Prastyanto - Güncel

Güneydoğu, Endonezya, Omicron, Asya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title