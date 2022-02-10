Endonezya'da 'üçüncü dalga' endişesi oksijen sıkıntısına neden olabilir

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Açıklamanın ardından Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Minangkabau Caddesi'nde bulunan oksijen tüpü satış ve dolum tesislerinde hareketlilik yaşandı. Başkentteki bir oksijen tüpü deposu sahibi, normalde günlük 5 ila 10 oksijen tüpü sattıklarını ancak artan vakalarla birlikte bu sayının 15 ila 20 tanka yükseldiğini, fiyatların ise hala normal seyrinde devam ettiğini belirtti.